Назначен новый помощник начальника ГУФСИН Прикамья по правовым вопросам 

Назначен новый помощник начальника ГУФСИН Прикамья Алексей Бабушкин также возглавляет юридическую службу управления

Алексей Бабушкин

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Пермскому краю произошла смена помощника начальника по правовым вопросам. На этот пост назначен Алексей Бабушкин, возглавляющий юридическую службу ГУФСИН, сообщили в пресс-службе ведомства.

Майор внутренней службы Алексей Бабушкин родился в Перми 18 октября 1991 года, получил высшее юридическое образование в Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права в 2013 году. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 2017 году. Приказ о его назначении на должность помощника начальника ГУФСИН был издан 18 июля 2025 года.

Предыдущим помощником начальника ГУФСИН по правовой работе был полковник внутренней службы Владимир Трефилов. Он оставил эту должность 27 июня 2025 года в связи с назначением на пост заместителя начальника ГУФСИН России по Пермскому краю.

