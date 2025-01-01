Для строительства гостиницы в Перми собираются снести бывший роддом Дата реализации проекта перенесена на 2029 год Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В приоритетный инвестиционный проект, предусматривающий возведение бизнес-отеля с медицинским центром (ул. Коминтерна, 5б) рядом с клинической больницей №3 в Перми, внесены коррективы. Компания «Управление проектами», являющаяся инициатором стройки, перенесла дату окончания работ с 2028 на 2029 год. Также стало известно о планах по сносу одного из корпусов больницы — бывшего роддома, расположенного по адресу: ул. Коминтерна, 5, а также ещё двух построек медицинского учреждения. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Снос позволит высвободить дополнительно 4,5 тыс. кв. м земли и увеличить общую площадь под комплекс вдвое — до 9,1 тыс. кв. м. Представители Агентства инвестиционного развития Пермского края и компании «Управление проектами» воздерживаются от комментариев относительно сноса зданий больницы.

Кроме того, согласно внесённым в ПИП коррективам, изменилась площадь помещений в здании, которые будут переданы в собственность Пермского края: она уменьшилась с 700 кв. м до 500 кв. м. Компания обязуется заключить соглашение о намерениях по безвозмездной передаче властям помещения площадью не менее 500 кв. м с отдельным входом до 31 декабря 2025 года. Передача помещения должна быть осуществлена не позднее трёх месяцев после ввода в эксплуатацию многофункционального комплекса.

Общий объём инвестиций в проект составляет 1 млрд 379 млн руб.

Компания «Управление проектами» находится под контролем Леонида Крепака (92,5%), владельца группы «Мегаполис», и Вячеслава Логинова (7,5%), бывшего владельца «Медлайфа».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.