Туристы обнаружили в Пермском крае ещё одну аномальную зону

гора Ослянка в тумане

Алёна Бронникова

Группа туристов, прибывшая с Южного Урала, сообщила об обнаружении аномальной зоны в Прикамье. Инцидент произошёл в минувшие выходные, когда путешественники спускались с вершины горы Ослянка, расположенной в северо-восточной части Кизеловского округа. Информацию о происшествии организаторы проекта «Пермская тропа» опубликовали в своём Telegram-канале.

Во время спуска туристы решили отклониться от размеченного маршрута и пошли по восточному склону, ориентируясь на карту, где была обозначена дорога. Однако, спустившись с каменистого участка в лес, они обнаружили, что навигация на всех телефонах, независимо от модели и установленных приложений, внезапно перестала работать. Перезагрузка устройств не помогла решить проблему.

Долгое время туристы плутали по болотистой местности и лишь в темноте случайно вышли на маркировку лыжного марафона, а затем и на туристическую тропу. Следуя по светоотражающим меткам, им удалось выбраться из Першинского болота.

Организаторы «Пермской тропы» предполагают, что внезапный сбой в работе навигационного оборудования может быть связан с влиянием Косьвинского камня. Других объяснений этой аномалии в районе Ослянки пока нет. Туристам, посещающим эту местность, рекомендовано строго придерживаться маркировки «Пермской тропы», иметь при себе компас или использовать магнитный компас на телефоне.

Напомним, ещё одной аномальной зоной в Пермском крае с конца 80-х годов прошлого века считается Молёбка (Молёбкинский треугольник). Это территория на границе Свердловской области и Пермского края, на левом берегу Сылвы, между с.Молёбка и д. Каменка (в 37 км от ж/д станции Шумково), в которой, по утверждениям российских уфологов, происходят паранормальные явления.

