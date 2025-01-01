Подросток на квадроцикле погиб в ДТП под Пермью Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло 7 августа 2025 года в Пермском муниципальном округе, сообщили в краевой ГАИ.

Приблизительно в час ночи на трассе Пермь — Усть-Качка, в направлении с. Усть-Качка, двигался автомобиль Kia Cerato, за рулём которого находился водитель 1998 г.р.

По предварительным данным, на 28 км трассы водитель «Киа» не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с квадроциклом ATV, которым управлял подросток 2009 г.р.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель квадроцикла скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.

Госавтоинспекция обращается к родителям с настоятельной просьбой не передавать управление транспортными средствами лицам, не имеющим на это права.

Также Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о необходимости строгого соблюдения ПДД: управление только при наличии прав соответствующей категории и в защитной экипировке, исключение передачи управления лицам без водительского удостоверения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.