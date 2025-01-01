В Пермском крае вновь выросли цены на бензин В тоже время незначительно подешевело дизельное топливо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 29 июля по 4 августа, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин увеличилась на 19 копеек, достигнув 60 руб. 79 коп. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

Наибольший рост цен зафиксирован для марок АИ-92 и АИ-95: они подорожали на 22 и 19 копеек соответственно, составив 57 руб. 85 коп. и 62 руб. 78 коп. Цена АИ-98 увеличилась на 10 коп. за неделю и составила 86 руб. 10 коп.

В отличие от бензина, дизельное топливо в Прикамье, наоборот, подешевело на 5 коп., снизившись к 4 августа с 71 руб. 90 коп. до 71 руб. 85 коп.

Отметим, из регионов ПФО самое дорогое дизельное топливо только в Пермском крае. В России средняя цена за литр «дизеля» — 71 руб. 49 коп., а Приволжье — 68 руб. 50 коп.

Что касается бензина, то его средняя стоимость в ПФО — 59 руб. 32 коп. В среднем по России цена бензина достигла 61 руб. 19 коп., увеличившись на 17 коп.

