В Пермском округе водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку Происшествие случилось во Фролах

greatkim / ru.freepik.com

В Пермском округе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребёнок. Сейчас полиция выясняет детали случившегося.

По информации из телеграм-канала «ЧП Пермь», инцидент произошел в п. Фролы напротив дома по ул. Весенней, 7А. Свидетели опубликовали видеозапись, на которой запечатлены машина скорой помощи и полицейский автомобиль, прибывшие на место происшествия.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen совершил наезд на девочку, 2019 г.р. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу, где отсутствуют светофоры. В результате столкновения девочка получила различные травмы, пишет «КП-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю

В настоящее сотрудники правоохранители проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины данного инцидента.

