В эти выходные в Коми-Пермяцком округе состоятся молодёжный рок-фестиваль, гастрофест и праздник жатвы В Кудымкар приедет группа «Ария» и сын Виктора Цоя

Павел Катаев

В Коми-Пермяцком округе в эти выходные состоятся три масштабных события: молодёжный фестиваль «Трамплин» (12+), гастрофест «Коми ели» (0+) и праздник сбора урожая «Зажинки» (0+). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Трамплин» начнётся 9 августа в 13:00 на территории комплекса «Парма» (ул. Леваневского, 84). Он соберёт в столице Коми-округа рок-группы, этнические ансамбли и молодёжные проекты со всего Пермского края и соседних регионов. Хедлайнером фестиваля станет группа «Ария». Там же концерт дадут Александр Цой, сын Виктора Цоя и лидер одноименного проекта «Саша Цой», Коми-пермяцкий ансамбль песни и танца из Кудымкара «Шондiбан», проект из Марий Эл «ШЫП ЛИЙ», коллективы из Удмуртии «Боболенин» (рок) и «Вербное воскресенье», а также другие коллективы. На фестивальной поляне будут развлечения, игры, еда и ярмарка. Вход бесплатный.

Гастрофест «Коми ели» пройдёт в микрорайоне Филичи. Гости попробуют северную кухню и увидят кулинарный конкурс. Специальный гость — Василий Емельяненко. В конкурсе участвуют домашние мастера и шеф-повара, которые приготовят блюда из местных продуктов.

В деревне Чинагорт с 12:00 начнётся «Зажинки», праздник урожая. Гости примут участие в обрядах, научатся жать серпом, познакомятся с коми-пермяцким эпосом и попробуют национальные блюда. Будут соревнования, конкурсы хлеба и напитков, игры и площадки для детей и взрослых.

Фестиваль «Трамплин», как и другие события, приурочены к юбилейной дате — 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

