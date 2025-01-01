Глава Прикамья побывал с рабочим визитом на Краснокамской фабрике деревянной игрушки Ежегодно на предприятии производится 250 тыс. игрушек, известных по всей стране Поделиться Твитнуть

В рамках рабочей поездки в Краснокамский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Краснокамскую фабрику деревянной игрушки, которая скоро отметит 85-летие. Он осмотрел производственные цеха и обсудил развитие предприятия.

Фабрика начала свою историю в 1941 году с небольшой мастерской, основанной мастером-игрушечником Константином Ермолиным. Сегодня на фабрике работают 46 человек, которые сохраняют традиции, используя современные технологии. Ежегодно производится 250 тыс. игрушек, известных по всей стране.

Дмитрий Махонин подчеркнул важность фабрики для региона и пожелал дальнейшего развития, отметив вклад коллектива в воспитание детей.

За последние пять лет фабрика расширила ассортимент, включив музыкальные наборы и «Нейроигры» для детей с особенностями развития. Предприятие участвует в программе развития промышленного туризма, организуя экскурсии.

Фабрика сотрудничает с Центром поддержки экспорта, развивает онлайн-продажи и участвует в выставках, экспортируя продукцию в Беларусь и Казахстан.

Коллектив фабрики и отдельные сотрудники были отмечены благодарственными письмами губернатора за вклад в развитие промышленности региона и добросовестный труд. Награды получили Алексей Неганов, Денис Неганов, Надежда Коновалова и Александр Шарапов.

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