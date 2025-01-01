К 2026 году в Перми планируется автоматизировать 30 трамвайных перекрёстков По задумке властей, это существенно снизит аварийность Поделиться Твитнуть

Из презентации Сергея Вешнякова

На заседании правительства Пермского края министр транспорта Сергей Вешняков рассказал о развитии интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В Пермском крае ИТС используют в рамках регионального проекта. Его цель — снизить аварийность на дорогах к 2030 году.

Пермский край активно внедряет цифровые решения в транспортной сфере с 2022 года. Сейчас система ИТС включает более 2 тыс. различных устройств.

«Использование современных технологий в управлении процессами дорожного движения позволяет снизить количество ДТП, повысить скорость движения транспорта, сократить задержки в пути, повысить скорость реагирования на дорожные инциденты», — рассказал министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

На проект ИТС до 2030 года выделят 1,3 млрд рублей, в том числе более 76 млн рублей в текущем году.

С 2025 по 2027 годы планируется установить новое оборудование и развить информационные системы.

Особое внимание власти планируют уделить системе V2X, автоматизирующей взаимодействие транспорта с дорожной инфраструктурой. В 2026 году этой системой оборудуют 30 перекрёстков с трамвайными путями.

Система V2X позволит трамваям сообщать светофорам информацию о своём приближении. Светофор будет включать зелёный свет, сокращая время в пути трамваев.

Внедрение V2X поможет Пермскому краю достичь третьего уровня зрелости ИТС к середине 2026 года, отметил министр транспорта региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.