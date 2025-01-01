Трёх жителей Пермского края осудят за кражу 49 тонн нефти Ущерб составил почти 2,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следственным отделом МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела, касающегося нелегального подключения к нефтепроводу и кражи нефтепродуктов. Трое мужчин, 1974, 1982 и 1987 г.р., двое их которых родные братья, обвиняются в совершении преступлений в составе организованной группы.

Следствие установило, что летом прошлого года обвиняемые с целью незаконного обогащения приобрели необходимое оборудование и осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод в районе п. Горный. В ночное время они регулярно приезжали к месту нелегального подключения и откачивали нефть, используя арендованную специализированную технику. Таким образом, злоумышленники совершили четыре кражи, похитив в общей сложности 49 тонн нефти на сумму 2 млн 425 тыс. руб.

Незаконная врезка, рассказали в МВД, была обнаружена и устранена работниками компании, обслуживающей магистральный нефтепровод. Преступники были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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