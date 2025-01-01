Трёх жителей Пермского края осудят за кражу 49 тонн нефти
Ущерб составил почти 2,5 млн рублей
Следственным отделом МВД России «Пермский» завершено расследование уголовного дела, касающегося нелегального подключения к нефтепроводу и кражи нефтепродуктов. Трое мужчин, 1974, 1982 и 1987 г.р., двое их которых родные братья, обвиняются в совершении преступлений в составе организованной группы.
Следствие установило, что летом прошлого года обвиняемые с целью незаконного обогащения приобрели необходимое оборудование и осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод в районе п. Горный. В ночное время они регулярно приезжали к месту нелегального подключения и откачивали нефть, используя арендованную специализированную технику. Таким образом, злоумышленники совершили четыре кражи, похитив в общей сложности 49 тонн нефти на сумму 2 млн 425 тыс. руб.
Незаконная врезка, рассказали в МВД, была обнаружена и устранена работниками компании, обслуживающей магистральный нефтепровод. Преступники были установлены и задержаны сотрудниками полиции.
В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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