В Прикамье простились с погибшим на СВО жителем Александровского округа Николай Ситников погиб спустя месяц после заключения контракта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровском муниципальном округе Пермского края похоронили Николая Ситникова, участника специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили представители муниципалитета в социальных сетях.

Николай Ситников родился 3 мая 1978 года в п. Карьер Известняк, где прошли его детство и юность. Он рос в большой семье и окончил местную школу № 7.

В апреле 2025 года Николай заключил контракт на военную службу, а в следующем месяце, 30 мая, погиб в бою, исполняя воинский долг.

Фото: администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования семье и друзьям погибшего солдата.

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