Из-за жары в Прикамье девушка едва не потеряла сознание за рулём автомобиля Жизнь ей спасли сотрудники ГАИ Поделиться Твитнуть

На трасе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, недалеко от поворота на Ижевск, из-за сильной жары водитель начала терять сознание во время управления автомобилем. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, происшествие случилось 21 июля.

В тот день капитан полиции Иван Шанулин и младший лейтенант Наиль Шарафутдинов, сотрудники ГАИ отдела «Очёрский», несли службу вблизи д.Верхняя Талица.

Внезапно к их машине подъехал легковой автомобиль, за рулём которого находилась девушка. Она рассказала полицейским, что почувствовала резкое ухудшение самочувствия из-за высокой температуры воздуха и падения давления, и больше не может самостоятельно вести машину.

Сотрудники полиции связались с экстренной службой «112», но, увидев, что девушка теряет сознание, оперативно перенесли её в служебный автомобиль и, включив проблесковые маячки, доставили в медицинское учреждение. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД автолюбительнице своевременно оказали необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии девушка поблагодарила сотрудников полиции в социальной сети за их помощь.

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