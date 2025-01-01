Жителя Прикамья приговорили к 18 годам колонии за убийство пенсионера Преступление произошло в 2019 году Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае мужчину признали виновным в мошенничестве и убийстве пожилого человека, преступления были совершены в 2019 году. Следователи СК доказали его вину в обмане пенсионера с целью завладения квартирой. Об этом рассказали в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, в марте 2019 года, опасаясь разоблачения, преступник убил пенсионера около п. Лесной. Он нанёс жертве смертельные удары кувалдой, а затем, чтобы скрыть следы преступления, он облил тело пенсионера бензином и поджёг.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и убийстве с целью сокрытия другого преступления. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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