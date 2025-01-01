В Прикамье вдвое выросло число привлечённых к ответственности арбитражных управляющих Особое внимание уделяется социально значимым нарушениям Поделиться Твитнуть

В Управлении Росреестра по Пермскому краю подвели итоги надзорной деятельности в сфере банкротства за первое полугодие 2025 года.

За первые шесть месяцев 2025 года в Пермском крае несостоятельными были признаны 3970 должников, при этом 98% из них — это физические лица, а 2% — организации.

Число поступивших обращений в Управление уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (со 140 до 119).

Было инициировано 98 дел об административных правонарушениях, что на 20% больше, чем в первой половине 2024 года.

Вдвое возросло количество арбитражных управляющих, привлечённых к ответственности (с 9 до 19).

Управление Росреестра по Пермскому краю внедрило риск-ориентированный подход при подготовке административных материалов в отношении арбитражных управляющих. Это позволило исключить формальные случаи без ощутимых последствий и сократить долю отказов по малозначительности нарушений (ст. 2.9 КоАП РФ) с 49% в 2024 году до 36% в 2025 году.

Особое внимание уделяется социально значимым нарушениям, таким как несвоевременная выплата прожиточного минимума, возмещение ущерба жизни и здоровью, защита прав участников СВО.

Среди типичных нарушений, допускаемых арбитражными управляющими, выделяются: уклонение от поиска и возврата имущества должника, нарушения в процессе выплаты заработной платы и прожиточного минимума, неточности в ведении реестров требований кредиторов, несоблюдение сроков публикации информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и СМИ.

С целью повышения эффективности надзора Управлением разработана «тепловая карта» банкротств по административным районам края, включающая анализ по типам процедур банкротства, статистику по видам деятельности юридических лиц-банкротов, данные о банкротах-индивидуальных предпринимателях и динамику роста банкротств.

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