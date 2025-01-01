Суд Прикамья назначил экспертизу по делу о сносе пристройки к супермаркету в Верхних Муллах Речь идёт об объекте на шоссе Космонавтов, 395д Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс. Панорам"

По иску администрации Индустриального района Перми о признании самовольной постройкой и сносе нежилого здания, пристроенного к супермаркету «Пятёрочка» по ш. Космонавтов, 395д, проведут судебную экспертизу. Такие данные указаны в решении Арбитражного суда Пермского края.

В судебном заседании ответчики — экс-владелец оптового рынка Гача Шимтув Биняминов и его бизнес-партнёр Флуря Серина ходатайствовали о проведении комплексной строительно-технической экспертизы и землеустроительной экспертизы.





Впоследствии мэрия также подала ходатайство о назначении по делу судебной пожарно-технической и землеустроительной экспертизы.





Суд удовлетворил проведение строительно-технической, землеустроительной и пожарно-технической экспертиз. Кроме того, мэрия должна оплатить 231 950 руб. за проведение экспертиз. Ранее ту же сумму оплатил ответчик.





Заключения экспертов должны быть предоставлены суду не позднее 27 февраля 2026 года.

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