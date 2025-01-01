С начала августа в Прикамье произошло 11 лесных пожаров В лесах действует особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

С 1 по 4 августа в Прикамье зарегистрировано 10 случаев возгорания лесных массивов. Один из этих пожаров, охвативший площадь в 14 га, локализован, однако работы по его окончательному тушению пока не закончены. Ещё один пожар 5 августа был выявлен в Колвинском лесничестве в ходе планового авиационного облёта лесных угодий. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского кря.

Всего с начала пожароопасного сезона в Пермском крае зафиксировано 26 лесных пожаров, общая площадь которых составила 43,83 га.

Благодаря оперативным действиям, 92% лесных пожаров были потушены в течение первых 24 часов.

В министерстве напомнили, что связи с повышенной пожарной опасностью на территории региона действует особый противопожарный режим в лесах.

В случае обнаружения признаков возгорания в лесу, нужно немедленно сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, либо по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.