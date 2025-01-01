В Пермском крае задержали торговца героином и метадоном Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали о задержании 34-летнего жителя Губахи, подозреваемом в торговле наркотиками. Мужчина работал на нелегальный онлайн-магазин, продающий запрещенные вещества. Он забрал крупную партию наркотиков в Березниках, расфасовал её на мелкие дозы и планировал продавать через тайники в Пермском крае, отметили в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемого в Березниках при создании тайников. В его квартире правоохранители нашли контейнеры с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это героин и метадон общим весом около 200 г.

После этого полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас по делу ведётся следствие.

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