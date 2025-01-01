Каждый десятый житель Перми собирается на работу за полчаса Поделиться Твитнуть

фото: gpointstudio

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Около 10% пермяков затрачиваемое на утренние сборы на работу от 10 до 30 минут. Это выяснил опрос SuperJob.

36% тратят на сборы от получаса до часа, а 37% — от 1 до 1,5 часов. 17% респондентов требуется более полутора часов. В среднем по Перми, утренние сборы горожан занимают 1 час и 4 минуты.

Мужчины в среднем тратят на утреннюю подготовку 59 минут, в то время как женщинам требуется 1 час 12 минут. Среди мужчин доля тех, кто собирается менее чем за полчаса, значительно выше, чем среди женщин (17% против 4%).

Самыми быстрыми оказались молодые мужчины в возрасте до 35 лет (среднее время — 50 минут), а дольше всего собираются женщины старше 45 лет (1 час 16 минут).

Наличие детей влияет на скорость утренних сборов у мужчин: отцы собираются в среднем на 5 минут быстрее, чем бездетные. У женщин подобной зависимости не выявлено: как имеющие детей, так и не имеющие их, тратят на сборы в среднем 1 час 12 минут.

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