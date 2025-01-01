Следком создал в Пермском крае информационный центр Инспектором назначена Ксения Верхолайцева Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В соответствии с указанием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в каждом регионе РФ введена должность инспектора, ответственного за коммуникацию с общественностью через электронные средства связи. Пермское краевое управление СК России оперативно организовало представительство Информационного центра. А инспектором СУ СКР по Пермскому краю по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи назначена Ксения Верхолайцева.

Как отметили в пресс-службе ведомства, это решение обусловлено стремлением к открытости, доступности и оперативности в общении с гражданами. Центр призван наладить эффективный двусторонний диалог между населением и следственными органами, укрепить доверие к ним и обеспечить прозрачность их работы.

В настоящее время жители Пермского края могут обратиться в Информационный центр через телефонную связь, группу в социальной сети ВКонтакте vk.com/infocentr_perm, личную страницу инспектора: vk.com/infosk59.

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