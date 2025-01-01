В пермском микрорайоне Ива построят 14 таунхаусов Разрешение на возведение комплекса блокированных домов выдано в конце июня Поделиться Твитнуть

В Перми в м/р Ива появится новый комплекс таунхаусов, реализацией которого займётся пермская девелоперская компания. Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, застройщик СЗ «Ива Парк» получил разрешение на строительство 23 июня.

На земельном участке по ул. Грибоедова будут возведены 14 двухэтажных коттеджей, каждый из которых будет иметь площадь свыше 100 кв. м. Общая площадь земельного участка, отведенного под этот проект, составляет 3,9 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, компания СЗ «Ива Парк» была учреждена в Перми в 2023 году и специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Учредителями выступают руководитель организации Владимир Медведев и Лидия Санникова.

Владимир Медведев также является одним из владельцев ООО «Компания Урал», которое занимается развитием заправочного комплекса с сопутствующими услугами в Запруде, имеющего статус приоритетного инвестиционного проекта.

В прошлом, обращает внимание «Коммерсантъ-Прикамье», Владимир Медведев руководил фондом «ДЗАТИ», который планировал возведение офисного здания по адресу ул. Пермская, 84. Организация успешно оспорила в судебном порядке решение краевого Минимущества об аннулировании разрешения на строительство по указанному адресу. Впоследствии фонд продал земельный участок под застройку Илье Волкову, девелоперу дома «Строганов», расположенного по соседству.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.