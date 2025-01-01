Роспотребнадзор нашёл в пермских магазинах поддельную молочную продукцию Были проверены 760 предприятий и точек продаж Пермского края Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом управлении Роспотребнадзора сообщили о выявленных несоответствиях в молочной продукции, реализуемой в торговых точках Прикамья, об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Рифей».

За шесть месяцев 2025 года специалисты ведомства провели инспекции на 760 предприятиях и в магазинах Пермского края, занимающихся изготовлением и продажей молочных товаров. Результаты проверок показали, что на 16% обследованных объектов были зафиксированы нарушения установленных правил. Основные замечания касались несоблюдения сроков годности продукции, отсутствия необходимых медицинских осмотров у персонала, а также несвоевременного проведения ремонтных работ.

Наибольшую обеспокоенность вызвали факты фальсификации молочной продукции, когда для удешевления производства в нее добавлялись растительные жиры. В результате проведённых анализов 4,6% взятых проб не соответствовали установленным стандартам качества. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в молочных продуктах, представленных на рынке Пермского края, не было обнаружено следов антибиотиков, пестицидов или опасных микроорганизмов.

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