Губернатор проинспектировал строительство и обновление соцобъектов в Пермском муниципальном округе В числе объектов — новый детский сад в селе Башкултаево Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку по объектам социальной инфраструктуры в Пермском муниципальном округе, где проконтролировал ход строительства и капитального ремонта. В числе объектов — новый детский сад в селе Башкултаево, спортивные сооружения в деревне Косотуриха, а также Дом спорта и Парк культуры и отдыха в поселке Юго-Камский.

В деревне Косотуриха завершено благоустройство спортивной площадки в рамках программы «Сельское хозяйство и комплексное развитие сельских территорий». Финансирование осуществлялось из федерального и краевого бюджетов. Объект оснащён баскетбольными и волейбольными стойками, воротами для гандбола и мини-футбола. Покрытие выполнено из прорезиненного материала, установлены ограждения и камеры видеонаблюдения для повышения уровня безопасности.





Детский сад на 160 мест в Башкултаево находится на заключительном этапе строительства. Работы проводятся за счёт средств регионального и местного бюджетов, общая стоимость составляет 346,2 млн рублей. На сегодняшний день завершены основные строительные работы — монтаж несущих конструкций, перегородок, кровли, окон, дверей, инженерных сетей, а также внутренняя отделка. Объект полностью оснащён мебелью и оборудованием.





Сейчас продолжаются работы по интеграции мебели с инженерными системами, завершается восстановление отделки, идёт озеленение территории, установка подъёмника для маломобильных граждан, монтаж вентилируемого фасада и организация входных групп.





«В прошлом году в округе были открыты четыре школы, в этом году поменяли направление на дошкольные учреждения. На завершающем этапе находится строительство детского сада в Башкултаево. Отмечу, что у него будет свой профиль, ребята будут изучать быт народов Прикамья. Кроме того, по инициативе жителей в деревне Большая Мось продолжается строительство детского сада. В настоящее время производится монтаж перекрытий первого этажа, устройство пожарной насосной станции, канализации, началась кирпичная кладка стен второго этажа. В подвале монтируют систему отопления», — отметил глава региона.





Махонин также осмотрел Дом спорта в поселке Юго-Камский, где впервые проводится капитальный ремонт за всю историю существования здания. В перечень работ входит обновление фасада, утепление цоколя, замена окон, ремонт кровли, устройство полов и перегородок, модернизация вентиляции, а также реконструкция душевых и раздевалок.





В Юго-Камском продолжается благоустройство Парка культуры и отдыха, победителя Всероссийского онлайн-голосования по проектам комфортной городской среды. За инициативу отдали голоса свыше 13 тысяч человек. Сейчас завершены демонтажные работы, выровнены участки под будущие тротуары, проложены сети наружного освещения. Ведётся устройство пешеходных дорожек и детской площадки, планируются посадки деревьев, кустарников и установка малых архитектурных форм.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.