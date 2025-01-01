В Перми предпринимателя из Азербайджана осудили взятку Бизнесмен пытался подкупить сотрудника правоохранительных органов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления ФСБ по Пермскому краю

В Перми уроженцу Азербайджана вынесли приговор за дачу взятки в крупном размере. Он пытался подкупить чиновника за прекращение оперативных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю.

По версии силовиков, злоумышленник через посредника предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в 500 тыс. руб. Взятка предназначалась за остановку проверок лесопилок, а также за сокрытие нарушений в сфере лесного и экологического законодательства, обнаруженных в ходе проверок.

На основе материалов ФСБ, СК по региону возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере.

Дзержинский районный суд Перми признал его виновным и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1,5 млн руб.

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