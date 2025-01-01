В рамках проекта «Удалённый мониторинг» в Пермском крае совершено 1,6 млн звонков Сервис позволяет оперативно выявлять риски ухудшения состояния здоровья Поделиться Твитнуть

Фото: министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, за последние 15 месяцев в регионе наблюдается значительный рост числа телефонных звонков. Весной прошлого года оно впервые достигло миллиона, а теперь увеличилось в 1,6 раза. Это связано с востребованностью удалённого мониторинга и ростом числа пациентов с болезнями кровообращения, состоящих на учёте, пояснили в ведомстве.

Сейчас на учёте состоит более 34 тыс. таких пациентов, включая перенёсших инфаркт, страдающих сердечной недостаточностью, стенокардией, и тех, кто перенёс операции на сердце и сосудах. Проект «Удалённый мониторинг», запущенный в 2020 году, позволяет оперативно выявлять риски ухудшения состояния здоровья.

Операторы поликлиник обзванивают пациентов по специальной анкете. При наличии жалоб или признаков ухудшения информация передаётся врачу.

По словам кардиолога Григория Спасенкова, из почти 200 тыс. звонков операторов 118 закончились приглашением на очную консультацию из-за повышенного давления, болей в груди, отёков, головокружения. Также проверяется наличие запаса льготных лекарств, что может быть поводом для вызова в поликлинику для оформления рецепта.

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