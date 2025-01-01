В Пермском крае проводят в последний путь погибшего на СВО стрелка Юрия Носова Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

Во время российской спецоперации в ДНР около населённого пункта Богдановка погиб рядовой Юрий Носов из п. Павловский. Он служил стрелком-помощником гранатомётчика в мотострелковом подразделении. Об этом рассказали в администрации Очёрского округа.

Юрий Носов родился 27 мая 1978 года в п. Павловский. Он вырос в большой и любящей семье и учился в местной школе. До службы Юрий работал на Очёрском заводе напитков и любил рыбалку. Мужчина погиб в ходе боевых действий 20 мая этого года.

Администрация Очёрского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим пройдёт 8 августа в Павловском доме культуры (ул. Октябрьская, 5).

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