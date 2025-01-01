В Прикамье количество смертей на производстве сократилось на 33% Уменьшилось и число травм Поделиться Твитнуть

За семь месяцев с начала этого года краевая трудинспекция расследовала 28 тяжёлых несчастных случаев на производстве. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 29. В этом году произошло шесть смертельных случаев, что на 33% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (девять случаев). Также зарегистрировано три групповых несчастных случая.

В 24% случаев причиной травм стало нарушение технологического процесса, в 22% — недостаточная организация производства, а в 14% — нарушение работником распорядка и дисциплины. Были также случаи, когда работники не использовали средства защиты или не получили достаточную подготовку по охране труда. Наиболее распространённым видом тяжёлых травм остаются падения с высоты.





С начала года краевая инспекция труда провела 15 плановых и 45 оперативных проверок из-за несчастных случаев. Также прошло 34 проверки из-за отсутствия информации о специальной оценке условий труда у юрлиц или ИП, зарегистрированных более 12 месяцев назад.

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