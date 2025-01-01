В Перми автобусы на 11 маршрутах отстают от расписания из-за аварии в Мотовилихе ДТП случилось на перекрёстке Славянова — Смирнова Поделиться Твитнуть

Фото: ГКУ "ЦБДД Пермского края"

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми, в краевой столице автобусы №№16, 17, 18, 24, 26, 32, 34, 36, 37, 38 и 77 отстают от расписания до 15 минут.

Причина задержки — большое скопление транспорта по улицам Славянова — Смирнова.

По данным ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», ДТП на перекрёстке привело к ограничению движения транспорта в центр города. В связи с этим в ведомстве рекомендуют всем водителям учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрута.

Отметим, сегодня днём случилось ещё одно ДТП — на площади Гайдара. Это также привело к пробке и задержке в движении общественного транспорта.

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