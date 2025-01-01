В Прикамье заключён первый офсетный контракт на производство флокулянтов Инвестор вложит около 1 миллиарда рублей в производство Поделиться Твитнуть

Фото: Цех сгущения осадка на Люберецких очистных сооружениях АО «Мосводоканал»

Правительство Пермского края

В Пермском крае заключён первый офсетный контракт на производство отечественных флокулянтов, которые будут использоваться для обработки осадка сточных вод. Заказчиком выступает АО «Мосводоканал», а инвестором — ГК «Норкем».

По условиям контракта, инвестор вкладывает денежные средства в производство, а заказчик, по словам краевого минэкономразвития, обязуется закупать продукцию в долгосрочной перспективе.





В целом инвестор планирует вложить в производство флокулянтов около 1 млрд руб., тем временем Москва за десять лет закупит более 23 тыс. тонн продукции. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.





Контракт также позволит заменить импортные компоненты реагентов, что снизит расходы веществ на 10–15% и сэкономит бюджетные средства. Кроме того, как отметил председатель правления АО «Норкем холдинг» Владимир Дмитриев, соглашение поможет создать новые высокотехнологичные производства в России и обеспечить предприятия современными отечественными реагентами.





Краевое правительство продолжает работу над другими проектами в рамках офсетных контрактов как внутри региона, так и за его пределами. Эту инициативу предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тем временем региональное министерство экономического развития и инвестиций также рассматривает офсетные контракты для привлечения инвестиций и в сферу лекарственного обеспечения.





«Преимущества офсетов мы видим в возможности локализации крупных технически сложных производств, реализации импортозамещения, расширения и модернизации мощностей действующих компаний, производящих инновационную, востребованную продукцию. В обмен инвестор получает гарантированный долгосрочный спрос в производимой продукции или оказываемых услугах со стороны региона», — отметила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина.

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