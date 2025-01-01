Жителей Прикамья пригласили на фестиваль сельских традиций «ПРОсело» Он состоится 16 августа Поделиться Твитнуть

В Пермском крае впервые состоится фестиваль сельских традиций «ПРОсело» (0+). Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, посетителям представится уникальная возможность на сутки окунуться в колорит русской деревни: встретить рассвет под пение петухов, научиться доить корову, оценить прелесть ручного мастерства и отведать кулинарные шедевры из русской печи.

Фестиваль пройдёт 16 августа на поляне между с. Брод и д. Ракино в Чернушинском округе.

На фестиваль приглашаются жители Пермского края и других регионов без возрастных ограничений.

Программа фестиваля включает соревнования лесорубов, заезды на мотоблоках, экологический пленэр для начинающих фотографов, демонстрацию коллекции одежды от дизайнера Марии Пластун, выставку продукции молодых фермеров, ярмарку профессий в сфере сельского хозяйства.

Кульминацией фестиваля станут выступления музыкальных коллективов, исполняющих этническую музыку, вечерние посиделки у костра со сказками в исполнении актёров, народные танцы, песни под гитару и огненное шоу.

Для всех желающих будет организован палаточный городок рядом с местом проведения фестиваля с возможностью ночлега. Необходима предварительная регистрация.

Более детальная информация о фестивале доступна в группе ВК «Молодёжный центр | Чернушка».

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