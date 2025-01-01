ФАС предписала регулятору Прикамья исключить из тарифов на электричество 2,2 млрд рублей Названы выявленные нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Антимонопольная служба обязала регулирующий орган Пермского края скорректировать тарифы на электроэнергию, исключив из них свыше 2,2 млрд руб. Данные средства необходимо изъять из тарифов в течение 2025–2026 годов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Пермским управлением ФАС провела комплексную проверку деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

В результате проведённых проверок, ФАС вынесла 14 предписаний, направленных на устранение выявленных нарушений в электроэнергетической отрасли, в отношении десяти территориальных сетевых компаний.

Ключевым нарушением стало необоснованное включение в тарифы на передачу электроэнергии экономии, связанной с сокращением расходов на компенсацию её потерь в период с 2022 по 2025 годы, в том числе при объединении активов электросетевого комплекса, что противоречит требованиям нормативных актов.

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