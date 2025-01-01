В Перми стартовала благотворительная акция «Нежный август» Собранные средства направят для помощи матерей с детьми, переживших домашнее насилие Поделиться Твитнуть

В Перми с 1 августа проходит ежегодная благотворительная акция «Нежный август», организованная «Территорией семьи». Её цель — поддержка матерей с детьми, столкнувшихся с домашним насилием. В течение августа горожане могут внести свой вклад, приобретая специальные «нежные» товары и услуги у компаний-партнеров.

Участвующие в акции кафе, салоны и магазины выделяют определенный товар или услугу («нежный» десерт, процедуру, букет) и перечисляют часть прибыли от их продажи в фонд «Территории семьи». Покупатели получают стикерпак с ободряющими посланиями.

Собранные средства направят на помощь женщинам, пережившим домашнее насилие. Это оплата услуг психологов, юристов, соцработников, а также предоставление временного жилья и питания матерям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации.

В акции участвуют более 20 пермских предприятий: цветочные магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, пекарни, книжные магазины и другие. Среди них — mono, «Цветтучино», CHOICE, «Пляж ждет», «Дом Демидовых», «Тайная В», Family KIDS, «Секреты красоты», Mira Shop, «Пиотровский».

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