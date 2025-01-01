Больница в Прикамье под контролем прокуратуры выплатила 800 тысяч за услуги ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Оханском округе Пермского края прокуратурой была проведена проверка, направленная на соблюдение законодательства в области ЖКХ и защиту прав предпринимателей.

В ходе инспекции, сообщает пресс-служба надзорного органа, было выявлено, что Оханская центральная районная больница накопила задолженность перед поставщиком топливно-энергетических ресурсов, превышающую 800 тыс. руб. Более того, больница не предпринимала никаких действий для уплаты долга.

В связи с выявленными нарушениями, главному врачу лечебного учреждения было направлено прокурорское представление. После предпринятых мер реагирования, задолженность была выплачена в полном объёме, и права ресурсоснабжающей организации были восстановлены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.