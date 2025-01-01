В Перми сдан в эксплуатацию первый дом, построенный по договору КРТ Здание расположено на улице Дзержинского Поделиться Твитнуть

фото: Минимущества Пермского края

В Перми завершено строительство первого здания, возведенного в рамках соглашения о комплексном развитии территории (КРТ). Речь идёт о жилом доме, расположенном по адресу ул. Дзержинского, 29б. Как сообщили в Минимущества, в скором времени жильцы смогут получить ключи от квартир.

Для новосёлов будет доступна благоустроенная придомовая территория с зелеными насаждениями, детской площадкой и зоной отдыха. Уникальным общественным пространством станет соседская терраса, оборудованная столами, скамейками и растениями в горшках.

По словам директора «Железно-Пермь» Артёма Елесина, в настоящее время команда заканчивает последние приготовления в квартирах, чтобы вскоре передать их владельцам. В августе планируется встреча с жителями первого дома для обсуждения процесса заселения, порядка выдачи ключей и дальнейших действий.

В министерстве добавили, что активно ведётся подготовка второго дома к сдаче в эксплуатацию, третий дом готов на 73%, началось и строительство четвёртого дома.

Напомним, в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) между Минимущества Пермского края и компанией-застройщиком на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, будет построен жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры и благоустроенной территорией. В сквере создаются игровая и спортивная зоны, лазательный комплекс и скалодром. Летом прошлого года началось строительство детского сада с бассейном, которое планируется завершить в первом квартале 2026 года.

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