С начала года в Перми устранили более 8,8 тысячи незаконных граффити За июль ликвидировано 1,4 тысячи несанкционированных рисунков и надписей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городская административно-техническая инспекция сообщила, что в июле было зафиксировано свыше 1,5 тыс. несанкционированных графических изображений на фасадах зданий и сооружений. Благодаря принятым мерам, более 1,3 тыс. граффити была оперативно удалена.

Наибольшее количество незаконных рисунков обнаружено в Свердловском районе — более 400, из которых уже ликвидировано 377. В Мотовилихинском районе выявлено 237 случаев нелегального граффити, а удалено 223. Ленинский район зафиксировал более 250 незаконных изображений, из которых убрано 212. Основные места распространения нелегального стрит-арта — фасады зданий, трансформаторные подстанции, заборы и гаражные боксы.

С начала текущего года выявлено более 10 тыс. случаев незаконного нанесения граффити. При этом удалено уже свыше 8,8 тыс. изображений.

Власти напомнили, что за нанесение надписей, рисунков и других изображений в неустановленных местах предусмотрены штрафные санкции: для физических лиц — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. Несвоевременное удаление таких изображений также влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб.

Стоит отметить, что с начала 2024 года администрация Перми выплачивает гражданам вознаграждение в размере 15 тыс. руб. за помощь в поимке граффитистов, портящих городскую среду. Вознаграждение выплачивается гражданам, предоставившим в правоохранительные органы информацию о злоумышленниках или фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие момент правонарушения. Для получения вознаграждения необходимо обратиться в контрольный департамент администрации Перми по адресу: ул. Ленина 23, телефон 212-46-21. Специальная комиссия ежеквартально рассматривает все обращения и, сопоставляя их с отчётами полиции, принимает решение о выплате.

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