Прокуратура в Перми нашла нарушения пожарной безопасности на танкере Против капитана судна возбудили дело Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура, Ространснадзор и портовой контроль провели проверку и обнаружили, что танкер «Комсомол Волгоград» нарушает техрегламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, танкер нарушал закон о пожарной безопасности. В связи с этим транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении капитана судна по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).





Надзорное ведомство проконтролирует устранение нарушений.





«Транспортной прокуратурой на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением законодательства при эксплуатации нефтеналивных судов, зарегистрированных как в Пермском транспортном районе, так и в других субъектах, но следующих по акватории Пермского края», — добавили в ведомстве.

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