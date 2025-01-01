Жительница Прикамья потеряла 705 тысяч, действуя по инструкциям незнакомца Поделиться Твитнуть

В отдел МВД России «Чусовской» обратилась 47-летняя женщина с заявлением о совершении в отношении неё мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 705 тыс. руб.

Как сообщили в полиции, в ходе опроса потерпевшей выяснилось, что она получила сообщение в мессенджере, якобы от бывшего руководителя, о возбуждении против неё уголовного дела из-за утечки личных данных сотрудников.

Вскоре после этого женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, и сообщил, что с её счетов проводятся незаконные переводы в поддержку враждебного государства. Звонивший настоятельно рекомендовал срочно перевести все сбережения на «защищённые счета». Поддавшись давлению мошенника, женщина установила на телефон специальное приложение и перевела на указанные счета 245 тыс. руб., часть из которых (105 тыс.) были кредитными средствами.

На следующий день ей снова позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил об оформленном на её имя кредите в размере 600 тыс. руб. Он убедил её, что для опережения злоумышленников необходимо оформить новый кредит. Последовав указаниям, женщина взяла в банке кредит на 460 тыс. руб. и перевела их на неизвестные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция напоминает гражданам, что в банковской сфере не существует понятий «резервный счет» или «безопасный счет». Это уловка, используемая мошенниками для обмана.

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