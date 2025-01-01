Почти 90% студентов дневных отделений вузов Перми совмещают учёбу с работой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подавляющее большинство (86%) студентов очной формы обучения в высших учебных заведениях считают необходимым трудоустройство. При этом наиболее распространённым является мнение о допустимости работы в любой сфере (46%). Около 40% учащихся полагают, что следует стремиться к сочетанию учёбы с работой по специальности. Опрос провёл SuperJob.

Среди родителей нынешних студентов-очников и будущих абитуриентов 2025 года более распространена точка зрения о необходимости работы по профилю: 35% придерживаются этого мнения, в то время как 22% считают, что студенту подойдёт любая работа.

Среди жителей города, завершивших обучение на дневных отделениях, соотношение сторонников обеих точек зрения примерно одинаковое: 25% выступают за работу только по специальности, а 23% — за любую работу.

В том, что студентам не следует отвлекаться на работу и нужно полностью посвятить себя учёбе, уверены 28% выпускников очных отделений, 27% родителей студентов и абитуриентов 2025 года, и всего 11% самих студентов.

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