Пермяки помогли тяжелобольным детям пролететь расстояние до Бали Ребята получили помощь благодаря работе волонтёров и специалистов фонда «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Жители Перми помогли тяжелобольным детям добраться до необходимой медицинской помощи, предоставив возможность совершить перелёты на общее расстояние, равное полету до Бали.

В июле благодаря усилиям пермского благотворительного фонда «Дедморозим» дети с серьёзными заболеваниями пролетели в совокупности 20 тыс. км для получения жизненно важного лечения. Это сравнимо с путешествием туда и обратно на остров Бали.

Для детей с особыми потребностями и их семей поездки в другие города сложны, но поддержка жителей Пермского края и волонтёров облегчает этот путь. В фонде помогают семьям с документами, организацией перелётов и другими потребностями.

Некоторым детям помощь доступна только в других регионах, а кому-то необходима поддержка на дому. В 2024 году специалисты «Дедморозим» проехали 351 196 км, чтобы добраться до подопечных, потратив на топливо более 2 млн руб.

Все желающие могут поддержать эту работу. Например, школьники и учителя могут принять участие в ежегодной акции «Цветы жизни».

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