Предлагаемая в Пермском крае зарплата выросла на 5% И приблизилась к 70 тысячам рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае медиана предлагаемой зарплаты по итогам июля составила 66,9 тыс. руб. За месяц она увеличилась на 5% и оказалась выше ожидаемой (60 тыс. руб.). Такие данные предоставил сервис онлайн-рекрутинга hh.ru.

В целом по России предлагаемая зарплата составила 79,6 тыс. руб., увеличившись на 5,5%.





В настоящее время на региональном рынке труда сохраняется умеренная конкуренция: на одну вакансию приходится 5,5 резюме — показатель увеличился на 0,5 пункта за месяц. В пресс-службе hh.ru отметили, что это меньше среднероссийского уровня на 0,5 пункта, а «показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров».





При этом работодатели до сих пор проявляют активность в сравнении с июнем — было открыто 18,2 тыс. вакансий. Тем временем активно ищут работу и соискатели: в июле они создали или обновили 99,3 тыс. резюме, что на 10% больше, чем в июне.

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