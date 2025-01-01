В Перми ради российского паспорта ещё пять мигрантов решили пойти на СВО С начала года контракт о прохождении военной службы заключило более 40 иностранцев Поделиться Твитнуть

В Перми 5 августа офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону, действуя совместно с военной полицией Пермского гарнизона, провели рейд, направленный на постановку на воинский учёт иностранных граждан, ставших гражданами Российской Федерации.

В рамках этих мероприятий следователи осуществили обход торговых центров и строительных площадок, а также провели проверки водителей.

«Установлено пять иностранных граждан, которые после разъяснения им условий ускоренного получения гражданства военнослужащим, изъявили желание заключить контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ для участия в специальной военной операции», — говорится в информации следкома.

Всего за 2025 год в Пермском крае контракт о прохождении военной службы заключило более 40 иностранцев, кроме того, на воинский учёт поставлено более 1 тыс. бывших мигрантов.

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