Количество ипотечных сделок в Прикамье выросло на 30% Их объём составил почти 23 тысячи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае во II квартале 2025 года ипотечных сделок совершено на 30% больше, чем в I квартале того же года. Как сообщает региональный Росреестр, зарегистрировано 22,9 тыс. договоров.

Больше всего оформлено ипотек без залога (70% из общего числа), а на кредит под залог приходится 30%.





«Подавляющее большинство (около 90%) заявлений для регистрации ипотеки в силу закона за счёт кредитных средств банков поступает в электронном виде», — отметили в Росреестре.





На рынке «первички» заключено 4663 договора участия в долевом строительстве. В I квартале 2025 года заключено 2322 ДДУ, а во II — 2341. Кроме того, более 97% договоров поступило в Росреестр через электронные сервисы.





При этом на рынке вторичного жилья число сделок увеличилось на 8%. В целом за полугодие совершено 67,4 тыс. сделок по договорам купли-продажи, мены, дарения, приватизации и наследству.

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