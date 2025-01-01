Пять лет житель Пермского края выплачивал алименты чужому ребёнку Поделиться Твитнуть

До мая текущего года житель Чернушки искренне думал, что оказывает финансовую поддержку своей родной дочери. Ежемесячно он перечислял взыскательнице четверть своего заработка в качестве алиментов, назначенных судом. Хотя брак между мужчиной и матерью девочки не был зарегистрирован, после её рождения он признал отцовство, и его имя было указано в свидетельстве о рождении в соответствующей графе. Однако вскоре мать ребёнка стала препятствовать общению родственников с девочкой, что вызвало у мужчины подозрения.

В итоге гражданин обратился в судебные органы с иском об оспаривании отцовства. Проведённая генетическая экспертиза с вероятностью 99% подтвердила отсутствие кровного родства между мужчиной и пятилетней девочкой.

После получения результатов экспертизы ответчица признала правду и не стала оспаривать прекращение алиментных обязательств. Суд принял решение о внесении изменений в запись акта о рождении ребёнка и освободил истца от дальнейших ежемесячных выплат на содержание несовершеннолетней.

Исполнительное производство по взысканию алиментов, находившееся в отделе судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю, было прекращено на основании судебного решения об отмене ранее выданного исполнительного документа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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