В Перми ликвидирован наркопритон Поделиться Твитнуть

фото: stockking

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Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками из отдела полиции №1 (Дзержинский район Перми) выявили 41-летнего местного жителя, организовавшего у себя наркопритон. Мужчина систематически, на протяжении года, позволял наркозависимым лицам употреблять наркотики в своей квартире. Платой за предоставление жилья служили сами наркотические вещества, сообщили в пресс-службе ГУ ВД по Пермскому краю.

Во время обыска в квартире были обнаружены шприцы, стеклянная колба и другое оборудование, типичное для употребления наркотиков.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ст. 232, ч. 1 УК РФ, которая касается организации или содержания наркопритонов, а также систематического предоставления помещений для употребления наркотических средств или их аналогов. В отношении ранее привлекавшегося к ответственности подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательном надлежащем поведении.

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