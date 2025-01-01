Пловчиха из Прикамья завоевала медаль на Кубке России Поделиться Твитнуть

Екатерина Сорокина, представительница Центра спортивной подготовки Пермского края, стала призёром престижного турнира. На Кубке России по плаванию в открытой воде воспитанница краснокамской школы плавания завоевала серебряную медаль на дистанции в 10 км.

Интрига была настолько велика, что для точного определения победителя судьям потребовалось прибегнуть к помощи специального оборудования.

Ещё одна спортсменка, представляющая ЦСП Прикамья, Ксения Максимова заняла шестое место в итоговом протоколе.

В мужском заплыве на аналогичной дистанции 10 км спортсмен из Пермского края Руслан Садыков также финишировал шестым, продемонстрировав упорство и стремление к победе.

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