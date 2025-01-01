На шоссе Космонавтов в Перми образовалась гигантская пробка Поделиться Твитнуть

фото: ЦБДД

Утром 5 августа на ш. Космонавтов в Перми, в сторону центра города, образовалась большая автомобильная пробка.

Как пояснили в Центре безопасности дорожного движения, машины скопились из-за дорожно-транспортного происшествия на перекрёстке ш. Космонавтов и ул. Рабочей. Движение затруднено уже от перекрёстка шоссе с ул. Леонова, плотный трафик наблюдается с ул. 9 Мая.

Пробки образовались также на улицах Советской Армии, Стахановской в сторону ш. Космонавтов, а также на ул. Баумана. Водителей просят искать пути объезда.

В Гортрансе рассказали, что из-за автомобильного затора на ш. Космонавтов автобусы №3, 19, 30, 36, 55 и 59 отстают от графиков уже более чем на 15 минут.

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