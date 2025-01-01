Суд объяснил, почему отказался прекращать полномочия главы Краснокамска в Прикамье Прокуратура обвиняла Игоря Быкариза в коррупционных преступлениях Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз / фото: администрация Краснокамского округа

Архив ИД «Компаньон»

Городской суд Краснокамска опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокуратуры, требовавшей досрочного прекращения полномочий Игоря Быкариза, возглавляющего муниципальный округ. В опубликованном документе суд подробно разъяснил причины, по которым требования прокуратуры не были удовлетворены, подчеркнув отсутствие убедительных доказательств нарушений антикоррупционного законодательства со стороны главы округа.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», суд рассмотрел три ключевых эпизода, представленных прокуратурой. В первом эпизоде, касающемся бездействия Быкариза в ситуации с увольнением его заместителя Антона Максимчука, обвиняемого в приватизации помещений в интересах родственников, суд пришёл к выводу, что глава округа не имел возможности предотвратить данные нарушения. Аналогичные выводы были сделаны в отношении начальника управления Алексея Матросова, который, по версии обвинения, организовал коррупционную схему с закупками продовольственных пайков. Отмечается, что Максимчук был уволен на основании решения суда, а Матросов покинул свой пост по собственному желанию.

Особое внимание суд уделил ситуации с выдачей разрешений на строительство компании ООО «Стройтехресурс», которую прокуратура связывала с сыном чиновника. В решении суда говорится, что прокуратура не предоставила достаточных доказательств влияния Быкариза на решения отдела градостроительства, а также не смогла подтвердить аффилированность компании с семьей главы округа. По данным источников издания, прокуратура планирует обжаловать данное решение в Пермском краевом суде.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года прокуратура Краснокамска инициировала представление с требованием о досрочном отстранении Игоря Быкариза от должности. Основанием для этого послужило утверждение прокуратуры о том, что глава муниципалитета не предпринял должных мер для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого заместителя Антона Максимчука. Максимчук был уволен по решению суда. После отказа думы уволить Быкариза, прокуратура обратилась в суд, который в июле 2025 года отклонил заявление о возложении на думу обязанности прекратить полномочия Быкариза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.