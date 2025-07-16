Экосистема «Развития» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено СГ «Развитие»

Покупка квартиры — серьёзное решение. На выбор будущего места жительства влияет множество факторов: локация дома, репутация застройщика, цена, а также качество жилья и его дальнейшее обслуживание. Ведь от того, как исполняет свои гарантийные обязательства застройщик и как работает управляющая компания, напрямую зависит комфорт жителей.

Современный дом — это сложный механизм. Есть ли способ сделать так, чтобы этот механизм исправно работал, а возникающие порой неисправности быстро устранялись?

В строительной группе «Развитие» на этот вопрос отвечают: «Да». По выражению председателя наблюдательного совета СГ «Развитие» Николая Булатова, все они относятся к каждому дому как к своему ребёнку. Его ждут. Мечтают о том, каким замечательным он будет. Делают для этого всё возможное. И даже когда наступает время отпускать его в самостоятельную жизнь, любой ответственный родитель всегда рядом, чтобы помочь словом и делом.

За почти 15 лет работы группа «Развитие» реализовала более 50 проектов. Ежегодно группа сдаёт в эксплуатацию в среднем порядка 30—40 тыс. кв. м жилья, ни разу не нарушив установленные сроки завершения строительства. Дома от «Развития» — это неизменно высокое качество строительных и отделочных материалов, инженерного оборудования и благоустройства придомовой территории. Руководители, проектировщики, специалисты и рабочие буквально вкладывают частичку души в каждый дом.

При строительстве и отделке СГ «Развитие» применяет только высококачественные материалы, причём вне зависимости от класса строящегося дома. В первую очередь это надёжные инженерные системы и лифты от лучших, проверенных производителей, рассчитанные на срок службы 50 лет и более. Трубы внутридомового отопления и горячего водоснабжения HIPEX — проверенного бренда, производство которого «Развитие» вскоре локализует в Перми в рамках приоритетного российского инвестпроекта.

Входные двери — с двухконтурной звукоизоляцией. Многокамерные окна, защищающие от шума и пыли. На стенах — обои горячего тиснения от Erismann, которые не теряют своих качеств десятки лет. Ламинат с высоким индексом износостойкости. Натяжные потолки, которые проходят дополнительную экспертизу в собственной лаборатории «Развития» на предмет отсутствия вредных испарений и неприятных запахов.

Всё это и многое другое и есть составляющие понятия «качество».

Но мало сдать дом в эксплуатацию. Нужно обеспечить устойчивую работу всех систем на протяжении многих лет, своевременно их обслуживая, а также оперативно и квалифицированно устраняя возникаю­щие неисправности.

Квалифицированно — ключевое слово. Повторяем, современный дом — сложный механизм, разобраться в особенностях которого могут только профессионалы. И никто не знает эти особенности лучше, чем те, кто строил дом: инженеры, специалисты по сетям, электричеству, водоснабжению.

Вот почему так важно, чтобы управляющая компания, которая обслуживает дом, находилась в тесной связке с компанией-застройщиком. Именно таким образом выстроено управление домами, построенными СГ «Развитие».

Дома «Развития» обслуживает управляющая компания «Комфортная среда», которая сегодня из более 1800 УК и ТСЖ Пермского края занимает строчки в первых десятках любых рейтингов. В компании разработана и внедрена строгая система работы с обращениями жителей, реестр которых ведётся в режиме онлайн. Отработка каждого заявления происходит в срок от суток до 10 дней — в зависимости от сложности.

Продолжая аналогию с отношением родителя к своему ребёнку, можно сказать, что «родитель» домов — СГ «Развитие» — продолжает заботиться о них с помощью УК «Комфортная среда» на протяжении многих лет после заселения дома. Благодаря постоянному контакту застройщика и управляющей компании на любой вопрос об особенностях строи­тельных материалов, монтажа инженерных сетей и других нюансов систем жизнеобеспечения дома ответ поступает очень быстро — от специалистов, которые их устанавливали. А в случае необходимости эти специалисты сами придут на помощь.

Такой роскошью, как совместный ресурс застройщика и управляющей компании при гарантийном и текущем обслуживании, обладают далеко не все организации на рынке управления жилищным фондом. В данном случае для жителей домов от «Развития» создаётся настоящая экосистема качества, комфорта и постоянной поддержки.

НА ЗАМЕТКУ

По закону все застройщики несут гарантийные обязательства: пять лет на общестроительные работы, три года — на отделку.

Обратиться в УК «Комфортная среда» можно через специальную форму на её официальном сайте ukkomfortnayasreda.ru или иным способом, который указан на информационных стендах в домах.

В группах домов и в социальных сетях УК «Комфортная среда» и СГ «Развитие» ведут мониторинг сообщений от жителей. Но важно помнить: сам по себе комментарий в соцсетях не является основанием для проведения работ. Специалисты физически не могут обработать такой поток информации. Поэтому по всем возникающим вопросам необходимо официальное обращение.

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