Девелопер «Оникс»: создаём пространство для счастливой жизни Поделиться Твитнуть

День строителя — это праздник тех, кто превращает чертежи в реальность, не просто создаёт здания, а меняет облик города, делая его комфортнее и красивее.

«Оникс» — один из ведущих застройщиков Пермского края. Девелопер заслужил репутацию надёжного партнёра, который воплощает в жизнь смелые архитектурные решения и придерживается высоких стандартов качества.

«Мы не просто строим — мы создаём среду для жизни». В настоящее время компания работает над тремя проектами — это более 134 864 кв. м жилья.

Жилой квартал «Романтик» на берегу Камы — идеальный дом для городских мечтателей. Кирпичные дома высотой в шесть этажей, авторские холлы, колясочные и кладовые. Во дворе с особым подходом планируют озеленение — оно станет продолжением природного ландшафта. Квартиры с видом на Каму, с потолками до 3 м высотой и панорамным остеклением лоджий — отличный выбор для тех, кто хочет получать приятные эмоции от каждого дня, проведённого дома. На первых этажах есть варианты с роскошными террасами.

Жилой комплекс «Мир» в пяти минутах от Черняевского леса — концептуальный проект, который называют воротами города: дом встречает жителей и гостей Перми по дороге из аэропорта. В июне завершено строительство второй очереди ЖК, сейчас активно идёт процесс передачи ключей, дом принимает своих новосёлов.

Гордостью компании на сегодня является жилой квартал «Аксиома» — первый проект комплексного развития территории Камской долины. В сердце города, но вдали от посторонних глаз — особенность локации заключается в редком для мегаполиса сочетании природы и близости к центру города.

Перспективный район станет точкой притяжения для пермяков: рядом активно строится современный медицинский кластер, межвузовский кампус, появится аквапарк и стадион, а также новый мост через Каму. «Аксиома» будет располагаться в непосредственной близости от этих объектов и в то же время уединится от шума города в окружении соснового леса.

«Аксиома» — невысокие дома в 8—10 этажей, зелёные дворы без машин, большой пешеходный бульвар и благоустроенный сквер площадью 2,3 га с различными зонами для спорта и отдыха. Более 30 вариантов планировок, есть эксклюзивные варианты с террасами на крыше. На территории квартала появится детский сад на 370 мест, поликлиника и множество полезных сервисов на первых этажах домов. Вы приобретаете не просто квартиру, а наполненную событиями жизнь.

В марте девелопер завершил особенный проект: коллекционный дом бизнес-класса «ВЕРН» в историческом центре Перми. Что скрывается за громким именем тёзки писателя-фантаста? Мечта, которая стала реальностью для тех, кто ценит камерность и эксклюзивность, а удачное расположение открывает резидентам доступ к самым разнообразным вариантам досуга — от прогулок до театров и музеев.

«Мыслить масштабно»: планы на будущее

Осенью девелопер начнёт реализацию нового проекта «Начало. Дом на Гайве». Жилой комплекс комфорт-класса появится в тихом центре микрорайона (ул. Писарева, 33б). В этом году также планируется старт продаж второй очереди жилого квартала «Романтик».

«Мы создаём пространства, где хочется жить, работать и растить детей. Где каждый квадратный метр продуман до мелочей и всё вокруг работает на комфорт будущих жителей», — говорят в компании.

В День строителя хочется пожелать партнёрам по отрасли успехов в преображении города, интересных проектов и благодарных клиентов. Жителей Перми и края благодарим за доверие — ваши мечты нас вдохновляют, мы рады строить будущее вместе с вами!

Девелопер «Оникс»

Пермь, ул. Н. Островского, 44а

Телефон для связи: +7 (342) 248-51-19

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Проектные декларации на сайте Девелопер «Оникс»Пермь, ул. Н. Островского, 44аТелефон для связи: +7 (342) 248-51-19Сайт: oniks.info Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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