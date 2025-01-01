В июле на «вторичке» цена квадратного метра в Перми выросла на 0,9% Стоимость лота не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики портала «Мир квартир» провели исследование изменений, произошедших за июль месяц на вторичном рынке жилья в 70 крупнейших городах России. Наблюдается относительное спокойствие. Часть покупателей выжидает окончания сроков депозитов, планируя инвестировать средства в недвижимость, но большинство предпочитает дождаться снижения процентных ставок по ипотеке.

В июле стоимость «квадрата» на вторичном рынке увеличилась в 51 из 70 исследованных городов, снизилась в 14 и осталась неизменной в пяти.

Наиболее заметный рост зафиксирован в Астрахани (+3%), Красноярске (+2,4%), Брянске (+2,2%). Наибольшее снижение наблюдалось в Ленинградской области (-2,2%), Грозном (-0,9%), Сочи (-0,7%). В Перми 1 кв. м «вторички» подорожал за месяц на 0,9% и стоит сейчас в среднем 112,9 тыс. руб.

В среднем по всем городам стоимость квадратного метра выросла на 0,6% и составляет 121,3 тыс. руб.

Средняя цена объекта недвижимости увеличилась в 44 городах, снизилась в 23 и не изменилась в трёх (включая Пермь, цена лота в краевом центре по-прежнему составляет 5,9 млн руб.).

Наибольший рост показали Красноярск (+5,2%), Саранск (+4,6%), Московская область (+3,7%). Наибольшее снижение зафиксировано в Кирове (-2,3%), Грозном (-2,3%), Ижевске (-2%).

В среднем по всем городам цена предложения на вторичном рынке увеличилась на 0,7% и составила 6,5 млн руб.

В годовом исчислении, с июля 2024 года, стоимость квадратного метра увеличилась в среднем на 5,2%, а цена объекта — на 6,7%.

По мнению Павла Луценко, генерального директора портала, ипотека остается недоступной для многих граждан. Для восстановления спроса необходимо снижение ставок хотя бы до 10%. Сейчас на рынке преобладают альтернативные сделки, а выигрывают те, кто может воспользоваться льготной ипотекой в малых городах. Не исключено, что снижение ставок по депозитам подтолкнёт граждан к инвестициям в недвижимость, что оживит рынок.

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