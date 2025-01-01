В Кировском районе Перми ввели в эксплуатацию пожарный водоём Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В управлении капитального строительства администрации Перми сообщили, что в рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» на ул. Ласьвинские хутора Кировского района Перми построен пожарный водоём.

Здесь расположены два резервуара ёмкостью 50 кубометров каждый, оборудована площадка для подъезда пожарных машин. Данный резервуар будет использоваться в качестве источника воды для тушения пожаров в индивидуальных жилых домах.

В мэрии напомнили, что в рамках программы «Безопасный город», управлением капитального строительства в апреле 2025 года было завершено строительство пожарных резервуаров в м/р Центральная усадьба по ул. Бобруйской в Мотовилихинском районе и в м/р Чапаевский Орджоникидзевского района.

В настоящее время идёт реализация инвестиционных проектов по строительству пожарных резервуаров для жителей частного сектора Ленинского района по ул. Борцов Революции и в м/р Новые Ляды.

Напомним, пожарные резервуары в частном секторе служат источником воды для тушения пожаров и обеспечивают её непрерывную подачу в случае чрезвычайных ситуаций.

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